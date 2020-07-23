Рязанский врач-гастроэнтеролог высказался о фастфуде

Рязанский врач-гастроэнтеролог, заведующий отделением Рязанской клинической больницы №4 Александр Алебастров, дал официальный комментарий по поводу употребления в пищу фастфуда. Врач утверждает, что быстрая еда «обманывает» организм. Это агрессивная пища, содержащая большое количество холестерина, трансжиров и консервантов.

— Фастфуд трудно назвать здоровой пищей. Он содержит много жира и простых углеводов. Часто его запивают газированной водой, что ускоряют усвоение сахаров, нарушая метаболизм, повышая гликемический индекс потребляемых продуктов, — заявил специалист.

Но самым опасным в употреблении фасфуда является то, что он вызывает зависимость наряду с алкоголем и курением. Кроме того, фасфуд способствует набору лишнего веса, что приводит к ожирению и пищевой аллергии. По словам доктора Алебастрова от этого недуга страдает каждый четвёртый россиянин.