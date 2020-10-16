Рязанский вертолет санавиации совершил 50 вылетов за два месяца

Врачи Рязанского кардиодиспансера провели уникальную операцию. Ранее такое хирургическое вмешательство проводили только в трех ведущих клиниках Москвы и Воронежа, сообщает пресс-служба регионального...
За два месяца рязански вертолет санавиации совершил уже 50 вылетов, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Вертолет появился в регионе 27 июля и в тот же день отправился в Касимовский ММЦ, чтобы доставить в ОДКБ маленькую девочку с ожогами. Из 50 эвакуированных человек в областной центр на воздушном транспорте доставили 32 взрослых и 18 детей.
По словам главврача ОКБ Андрея Карпунина, вертолет намного упрощает жизнь. Он помогает доставить в областной центр самых тяжелых пациентов в кратчайшие сроки.
Врачи Рязанского кардиодиспансера провели уникальную операцию. Ранее такое хирургическое вмешательство проводили только в трех ведущих клиниках Москвы и Воронежа, сообщает пресс-служба регионального...