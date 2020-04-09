Рязанский театр кукол приглашает зрителей в online-кинотеатр

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Рязанский театр кукол совместно с Региональным отделением Союза Театральных Деятелей РФ и телеканалом ТКР продолжает серию online-трансляций.

В рамках проекта #rznppuppet_Online 9 апреля в 19.00 будет показан документальный фильм Евгении Фроловой и Сергея Карпова «Приморские гастроли».

Это рассказ о гастролях Рязанского театра кукол во Владивосток. Спектакли «Чудеса обыкновенные», «Лев Толстой и дети. Сказки», «Большое путешествие маленького крокодильчика», «Приключения Чиполлино», «Демон» были тепло встречены жителями Приморья.

Посмотреть online трансляцию можно в группе Рязанского театра кукол в ВК.

Ссылка на трансляцию ближе к началу появится и у нас.