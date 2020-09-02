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Рязанский театр кукол отпраздновал День знаний вместе со зрителями

7info7

1 сентября прошёл специальный показ спектакля «Золотой ключик, или приключения Буратино». По сюжету деревянный мальчик идёт в школу, а попадает в театр. Юным зрителям выбирать между школьным праздником и спектаклем не пришлось. Посетив школьные линейки, дети пришли на представление.

Ребят ждала интерактивная программа с конкурсами и подарками. Победителям их вручил герои постановки «День, когда перестали читать сказки», «кот ученый» Тимофей. Он напомнил детям, как важно прилежно учиться и предложил вместе перечитать одну из самых любимых русских народных сказок. Главным подарком стали пригласительные билеты на долгожданную премьеру «Гуси-лебеди», которая состоится 5 и 6 сентября.

Красочный спектакль создан в лучших традициях ширмовых представлений. В то же время он сделан с использованием самых передовых театральных технологий.

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ТОП НОВОСТЬ

Рязанский театр кукол отпраздновал День знаний вместе со зрителями

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