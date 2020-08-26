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Рязанский театр драмы откроет сезон комедией по пьесе Рэя Куни

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В четверг, 27 августа, Рязанский театр драмы открывает новый сезон. Это, пожалуй, самое ранее начало сезона в современной истории театра. И связано оно с долгим перерывом из-за пандемии коронавируса. Но и несмотря на режим самоизоляции театр драмы сумел подготовить пять новых спектаклей к предстоящему сезону, рассказал директор театра Семён Гречко.

Для встречи после долгой разлуки как нельзя лучше подошла лёгкая и яркая комедия по пьесе Джона Чэпмена и Рэя Куни «Мы не одни, дорогая». Имя Куни – уже само по себе является залогом искромётного юмора, интригующего юмора, эксцентричных ходов, неожиданных поворотов, а значит, и прекрасного вечера.

– Люди идут в театр не только для того, чтобы подумать о чём-то серьёзном, философском, но и для того, чтобы отдохнуть, посмеяться, – отметил режиссёр постановки Максим Ларин.

В этот раз рязанцам предлагают отдохнуть в компании издателей Филиппа (Сергей Невидин) и Генри (Роман Горбачёв) и их очаровательных супруг Джоанны (Наталья Моргуненко) и Линды (Мария Мясникова). К ним волей-неволей присоединятся модный дизайнер (Арсений Кудря) и очаровательная горничная (Мария Конониренко). Но и это не все пары, которые запутаются и распутаются в этот вечер в клубки интриг, недомолвок и недопониманий.

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Яркий, динамичный, музыкальный спектакль непременно подарит всем зрителям хорошее настроение и заряд бодрости, которые помогут справиться с любыми вирусами. Но на одну только силу искусства в борьбе с инфекцией рассчитывать не стоит. Собираясь в театр, захватите маску и будьте готовы к измерению температуры на входе.

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