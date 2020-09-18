Рязанский студент спас тонущую в пруду девочку

Студент Рязанского многопрофильного колледжа Валерий Ширшов спас тонущую в пруду девочку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

ЧП случилось 8 августа 2020 года. Ширшов вместе с товарищами играл в футбол на спортивной площадке. Ребята услышали детские крики у пруда. Прибежав на берег, они увидели тонущего ребёнка, через несколько секунд девочка скрылась под водой. Валерий нырнул в пруд и сумел нащупать руку девочки, а затем вытащил её на берег.

Ребёнок был без сознания. К счастью, оказав первую помощь, девочку удалось спасти.

Исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Рязанской области Александр Савуков приехал в колледж, чтобы вручить смелому студенту благодарность.

– Только благодаря быстрым действиям Валерия Ширшова удалось избежать трагедии, – говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС России.