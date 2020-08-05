Рязанский следователь получил награду за безупречную и эффективную службу

В следственном управлении состоялось торжественное награждение руководителя отделения по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) майора юстиции Лендела Кирилла Евгеньевича. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, многолетнюю безупречную и эффективную службу в торжественной обстановке в присутствии коллектива следственного управления ему вручена почётная грамота руководителя следственного управления СК России по Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Лендел К.Е. начал службу в следственных органах следственного управления в 2009 году с должности следователя Рязанского межрайонного следственного отдела. Затем был назначен старшим следователем, следователем по особо важным делам Московского МСО г. Рязань, заместителем руководителя Железнодорожного МСО г. Рязань. Он имеет большой опыт следственной работы. В его производстве находились наиболее сложные и резонансные уголовные дела о преступлениях коррупционной-экономической направленности, преступлениях против государственной власти и интересов государственной службы.

В августе 2019 года Лендел К.Е. возглавил специально созданное следственное подразделение – отделение по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет). После назначения на должность он смог эффективно организовать работу вверенного ему подразделения, уделяя большое внимание совершенствованию организации следствия и внедрению положительного опыта, постоянному и планомерному изучению уголовных дел, предварительное следствие по которым приостановлено в прошлые годы. За время работы подразделения его сотрудниками скрупулезно изучено более 90 уголовных дел о нераскрытых преступлениях, большинство из которых о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности. Благодаря умелой организации взаимодействия с оперативными подразделениями других правоохранительных органов, грамотно и тактически верно спланированным следственным действиям в суд направлены уголовные дела об убийствах, совершенных группой лиц и с особой жестокостью, о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, в отношении лица, с 2014 года находившегося в розыске, завершены другие уголовные дела.

Профессионализм, добросовестность, компетентность, глубокие знания уголовно-правовых и криминалистических аспектов следственной деятельности, тактичность и умение строить взаимоотношения с коллегами и простыми гражданами – это те качества, которые отличают Лендела К.Е. как умелого руководителя, успешно решающего поставленные перед возглавляемым им коллективом задачи.

Поздравляя Кирилла Евгеньевича Лендела с заслуженной наградой и знаковым событием в его профессиональной деятельности, руководитель следственного управления СК России генерал-лейтенант юстиции Владимир Анатольевич Никешкин выразил уверенность, что принятое им решение продолжить карьеру в составе судейского сообщества Рязанской области, будет способствовать как личному профессиональному росту, так и укреплению законности и торжеству справедливости в обществе.