Среда, 5 августа, 2020
24.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Рязанский следователь получил награду за безупречную и эффективную службу

7info

В следственном управлении состоялось торжественное награждение руководителя отделения по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) майора юстиции Лендела Кирилла Евгеньевича. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, многолетнюю безупречную и эффективную службу в торжественной обстановке в присутствии коллектива следственного управления ему вручена почётная грамота руководителя следственного управления СК России по Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Лендел К.Е. начал службу в следственных органах следственного управления в 2009 году с должности следователя Рязанского межрайонного следственного отдела. Затем был назначен старшим следователем, следователем по особо важным делам Московского МСО г. Рязань, заместителем руководителя Железнодорожного МСО г. Рязань. Он имеет большой опыт следственной работы. В его производстве находились наиболее сложные и резонансные уголовные дела о преступлениях коррупционной-экономической направленности, преступлениях против государственной власти и интересов государственной службы.

В августе 2019 года Лендел К.Е. возглавил специально созданное следственное подразделение – отделение по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет). После назначения на должность он смог эффективно организовать работу вверенного ему подразделения, уделяя большое внимание совершенствованию организации следствия и внедрению положительного опыта, постоянному и планомерному изучению уголовных дел, предварительное следствие по которым приостановлено в прошлые годы. За время работы подразделения его сотрудниками скрупулезно изучено более 90 уголовных дел о нераскрытых преступлениях, большинство из которых о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности. Благодаря умелой организации взаимодействия с оперативными подразделениями других правоохранительных органов, грамотно и тактически верно спланированным следственным действиям в суд направлены уголовные дела об убийствах, совершенных группой лиц и с особой жестокостью, о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, в отношении лица, с 2014 года находившегося в розыске, завершены другие уголовные дела.

Профессионализм, добросовестность, компетентность, глубокие знания уголовно-правовых и криминалистических аспектов следственной деятельности, тактичность и умение строить взаимоотношения с коллегами и простыми гражданами – это те качества, которые отличают Лендела К.Е. как умелого руководителя, успешно решающего поставленные перед возглавляемым им коллективом задачи.

Поздравляя Кирилла Евгеньевича Лендела с заслуженной наградой и знаковым событием в его профессиональной деятельности, руководитель следственного управления СК России генерал-лейтенант юстиции Владимир Анатольевич Никешкин выразил уверенность, что принятое им решение продолжить карьеру в составе судейского сообщества Рязанской области, будет способствовать как личному профессиональному росту, так и укреплению законности и торжеству справедливости в обществе.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяНа 16 переходах Рязани появилась износостойкая разметка
Следующая статьяПарк Морской Славы привели в порядок

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Николай Любимов: Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» – это один из серьезных шансов вывести нашу промышленность на качественно новый уровень

Власть
5 августа в региональном Правительстве состоялась рабочая встреча Губернатора Рязанской области Николая Любимова с директором Центра повышения производительности Всероссийской Академии внешней торговли...
Узнать больше

Парк Морской Славы привели в порядок

Новости Рязани
В Рязани привели в порядок территорию парка Морской Славы. Здесь убрали мусор, скосили траву, устранили дефекты асфальтобетонного покрытия. По поручению заместителя главы...
Узнать больше

Рязанский следователь получил награду за безупречную и эффективную службу

Новости Рязани
В следственном управлении состоялось торжественное награждение руководителя отделения по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) майора юстиции Лендела Кирилла Евгеньевича....
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Губернатор Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам

Власть
Николай Любимов сообщил, что с 10 августа в регионе возобновят работу в нормальном режиме детские сады, детские образовательные учреждения.
Узнать больше

Губернатор Любимов обратится к рязанцам по ситуации с коронавирусом

Власть
В среду, 5 августа, губернатор Николай Любимов должен выступить с обращением к рязанцам по поводу ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 4 июля

Новости Рязани
7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей Рязани и области за 4 августа. 4 августа Анатолию Петровичу...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие работы проводят в саду и огороде в августе

Акценты
Август – месяц беспокойный для садоводов и огородников. Это то самое время, которое можно назвать «сбором камней» и «подсчётом цыплят». Пока любители...
Узнать больше

Анатолий Лиферов: Судьба была ко мне благосклонна

Акценты
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Узнать больше

Как выбрать спелый и сочный арбуз

Акценты
Сезон арбузов в самом разгаре. Как выбрать сочный и сладкий, а не безвкусный и водянистый арбуз? Эксперты Роскачества называют характеристики идеальной сезонной...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+