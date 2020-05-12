Рязанский школьник стал победителем всемирной олимпиады «Великая Победа»

Школьник из Рязанской области стал одним из пятерых победителей Всемирной школьной олимпиады «Великая Победа».
В олимпиаде участвовали школьники в возрасте от 10 до 16 лет со всего мира. Главный тест «Я знаю! Я помню!» проходил в три этапа и состоял из заданий разных уровней сложности. В финале участники писали творческую работу, связанную с одним из значимых событий в истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Владимир Канунников из города Сасово стал одним из пятерых победителей. Об этом сообщает сайт регионального правительства.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram