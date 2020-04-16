Рязанский племзавод оштрафовали на 150 тысяч рублей

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Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям проверило соблюдение ветеринарного законодательства в СПК племзавод колхоза «Батурино». Предприятие содержит и разводит крупный рогатый скот, производит сырое молоко и молочную продукцию на территории Рыбновского района Рязанской области.

Внеплановая проверка показала, что на предприятии не разработаны, не внедрены и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП (анализ рисков при получении, хранении и реализации сырого молока, производстве молочной продукции), не проводятся лабораторные исследования, согласно программе производственного контроля.

Цех приемки сырого молока, а также производственное оборудование находились в антисанитарном состоянии, сообщает пресс-служба управления. Юридическому лицу было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

В марте 2020 года была проведена повторная проверка, которая показала, что предписание не было исполнено.

За пренебрежительное отношение к требованиям действующего законодательства в области технического регулирования в отношении СПК Племзавод колхоза «Батурино» должностным лицом Управления Россельхознадзора был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ, направленный в суд для дальнейшего рассмотрения. Предприятию повторно выдано предписание об устранении нарушений.

Решением Арбитражного суда Рязанской области от 10 апреля 2020 года юридическое лицо признано виновным и привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

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