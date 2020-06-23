Рязанский перевозчик планирует выйти на рынок Санкт-Петербурга

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Перевозчик ООО «Управляющая компания «Рязаньинвеставто» планирует выйти на рынок Санкт-Петербурга, пишет «Коммерсант»

Как стало известно изданию, компания планировала участвовать как минимум в 17 из 19 торгах на право обслуживать пассажиров. Общая начальная цена аукционов составляет около 325 млн рублей. В сентябре питерские власти могут разыграть всю маршрутную сеть (около 11,2 млрд рублей).

Отмечается, что УК «РИА» зарегистрирована в Рязани в феврале этого года. Основным владельцем компании (75% акций) является Сайд-Магомед Мулаев. Остальными акциями владеет Илья Рябцев, учредитель рязанской транспортной компании ООО «РТК Возрождение». Компания уже выиграла шесть городских маршрутов в Перми.

По словам собеседников «Коммерсанта», УК «РИА» связана с ГК «Ранд Транс» (крупнейший перевозчик Подмосковья). Владельцы этой компании могут быть связаны с транспортной компании «Альфа грант», которую, как сообщали «Ведомости», может контролировать сын главы МВД Владимира Колокольцева Александр.