Рязанский оперштаб обнародовал цифру больных коронавирусом в регионе на 23 июля

Оперативная сводка о заболевании коронавирусной инфекцией на 11.00 23 июля извещает о 6094 человек, у которых официально зарегистрирован COVID-19. У 6058 человек диагноз подтверждён, а у 36 человек данные условно подтверждены.

Наибольшее количество заболевших составляют возрастную аудиторию от 46 до 64 лет. Их 2438 человек.

Остальная статистика выглядит так:

от 18 до 45 лет – 1920 человек;

от 65 до 80 лет – 942 человека;

старше 80 лет – 226 человек;

Детей с подтверждённым ковидом по-прежнему 532 человека. О такой цифре опергруппа сообщала также 22 июля.

С условно подтверждённым диагнозом статистка распределилась следующим образом:

от 18 до 45 лет – 8 человек;

от 46 до 64 лет – 15 человек;

от 65 до 80 лет – 9 человек;

старше 80 лет – 3 человека.

дети – 1 человек (11 лет).