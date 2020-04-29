Рязанский ОМОН патрулирует акваторию Оки

Катер ОМОН регионального Управления Росгвардии заступил на дежурство в акваторию Оки. Бойцы отряда ежедневно патрулируют главную водную артерию Рязанской области.
Основная задача сотрудников – выявление нарушений законодательства в сфере охоты и добычи водных ресурсов. Патрулирование проводится как в составе подразделений лицензионно-разрешительной службы Управления Росгвардии по Рязанской области, так и совместно с другими региональными ведомствами – линейным отделом полиции, Министерством природопользования.
По итогам прошлого года по фактам выявленных в ходе рейдов нарушений возбуждено 7 уголовных дел по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).
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