Рязанский омбудсмен просит открыть ярмарки выходного дня

Рязанский бизнес-омбудсмен Михаил Пронин обратился в правительство региона с просьбой открыть ярмарки выходного дня.
Михаил Пронин подчеркнул, что с 1 июня в регионе разрешена работа рынков и ряда магазинов, а ярмарки до сих пор не работают.
Ранее бизнес-омбудсмен уже обращался с этой просьбой к региональному правительству. В результате альтернативные торговые места владельцам бизнеса были предоставлены в некоторых районах только для продажи продовольственных товаров. Однако проблема остается для бизнеса нерешенной, а предприниматели несут убытки.
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