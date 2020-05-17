Рязанский Минздрав разъяснил порядок расчёта выплат медработникам

Минздрав Рязанской области пояснил, как в регионе делались стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом. Пояснения опубликованы на странице министерства в социальной сети ВКонтакте.
Напомним, ранее врачи скорой помощи в Рязани и Рязанской межрайонной больницы оказались недовольны начисленными выплатами. После этого проверку инициировали Следственный комитет и прокуратура Рязанской области.
В сообщении Минздрава Рязанской области сообщается, что все положенные стимулирующие выплаты были начислены в полном объёме в соответствии с постановлениями Правительства РФ 415 и 484. Деньги врачам и медперсоналу выплачивались за фактически отработанное время, начиная с момента первого контакта с больным, до конца месяца.
Названы и конкретные суммы. Например, сотрудники выездных бригад скорой помощи получили от 5,5 до 78,2 тыс рублей, водители – от 3,4 до 25 тыс рублей.
Отметим также, что президент России Владимир Путин остался недоволен выплатами в регионах. Он пояснил, что поручал выделить деньги медикам, которые работают с заражёнными COVID-19, а не считать часы.
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