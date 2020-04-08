Рязанский минздрав напомнил об опасности клещей

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Клещи являются переносчиками ряда опасных для человека заболеваний. Об этом на сайте минздрава Рязанской области напоминает врач-эпидемиолог высшей категории Рязанской поликлиники №4 Евгения Артамонова.

В Рязанской области не фиксируется энцефалит, однако есть случаи туляремии, клещевого боррелиоза, анаплазмоза. Активный период у клещей начинается ранней весной, как только сходит снег, и продолжает, практически, до  сентября.

В лесу необходимо одеваться таким образом, чтобы предотвратить проникновение клещей под одежду, напоминает врач. Необходимо проводить само — и взаимоосмотры для того, чтобы своевременно обнаружить клещей, особенно тщательно после возвращения из леса. Чем  быстрее клещ будет снят с тела, тем меньшую дозу возбудителя он передаст. Необходимо также осматривать собак и других домашних животных, чтобы своевременно обнаружить  клещей. Нельзя садиться или ложиться на траву. Не следует заносить в помещение свежесобранные растения.

Для обработки одежды можно использовать специальные химические средства в виде аэрозолей. Правильное применение репеллентов обеспечивает уровень защиты около 95%, эффективность  акарицидных или акарицидно-репеллентных средств достигает 100%.

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