Рязанский художественный музей можно посетить в режиме онлайн

-

16 апреля в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина состоялось онлайн открытие выставки произведений рязанских художниц «От Земли до Неба».

Рязанские художники Надежда Блинова, Галина Сметанина и Татьяна Пивоварова объединились, чтобы представить свое творчество в рамках одной выставки. С юмором отметив свои «вкусные» фамилии, они решили сделать акцент на другой общей теме, назвав выставку «От Земли до Неба». Объединяет авторов многое – долгие годы они живут и работают в Рязани, являются выпускниками Рязанского художественного училища и крупнейших столичных художественных вузов, приняты в Союз художников России, участвуют в выставках разного уровня: от областных до международных. Произведения всех трех авторов хранятся в музейных собраниях и частных коллекциях в нашей стране и за рубежом. Сегодня Блинову, Пивоварову, Сметанину по праву называют среди тех, кто определяет художественное лицо Рязани.

На выставке экспонируется около сотни произведений, выполненных авторами, в основном, в последние годы. Большинство из них впервые представлены на суд публики.

Музей подготовил несколько видеозаписей по экспозиции, чтобы вы могли соприкоснуться с произведениями авторов.

На первом видео сотрудник Рязанского художественного музея Галина Иннокентьевна Торопова рассказывает о выставке «От Земли до Неба».