Рязанский хлебозавод №3 увеличил ассортимент

В Рязани хлебозавод №3 продолжает обновлять и расширять ассортимент продукции. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
В частности, в этом сезоне предприятие стало выпускать хлеб «Демидовский». По информации мэрии, этот хлеб делается из ржаной и пшеничной муки, также туда добавляют солод и изюм.
Ещё одна новинка, появившаяся на прилавках, – хлеб «Тостовый». Хлеб может долго храниться, его отличают тонкая корочка и белоснежный мелкопористый мякиш.
Всего на данный момент на хлебозаводе №3 выпускается более 26 видов хлеба, 40 наименований тортов и пирожных, более 15 позиций сдобной выпечки, 10 видов печенья и сухарей.
Купить продукцию хлебозавода №3 можно в магазинах Рязани.
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