Четверг, 21 мая, 2020
11.1 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Рязанский хлебозавод №3 увеличил ассортимент

7info
-

В Рязани хлебозавод №3 продолжает обновлять и расширять ассортимент продукции. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В частности, в этом сезоне предприятие стало выпускать хлеб «Демидовский». По информации мэрии, этот хлеб делается из ржаной и пшеничной муки, также туда добавляют солод и изюм. 

Ещё одна новинка, появившаяся на прилавках, – хлеб «Тостовый». Хлеб может долго храниться, его отличают тонкая корочка и белоснежный мелкопористый мякиш.

Всего на данный момент на хлебозаводе №3 выпускается более 26 видов хлеба, 40 наименований тортов и пирожных, более 15 позиций сдобной выпечки, 10 видов печенья и сухарей.

Купить продукцию хлебозавода №3 можно в магазинах Рязани. 

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанский хлебозавод №3 увеличил ассортимент

Администрация
В Рязани хлебозавод №3 продолжает обновлять и расширять ассортимент продукции. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. В частности, в...
Узнать больше

В Советском районе Рязани убрали две несанкционированные свалки

Администрация
В посёлке Борки в Советском районе Рязани убрали две несанкционированные свалки. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. По данным...
Узнать больше

Житель Рязанской области пытался убить знакомого

Новости Рязани
В Шиловском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, 1998 года рождения. Молодого человека подозревают в покушении на убийство (ч. 3...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Названы дни проведения ЕГЭ по всем предметам

Новости мира
Стало известно, в какие дни будет проходить Единфый госэкзамен по различным предметам. Информацию об этом предоставила пресс-служба Рособрнадзора. 29...
Узнать больше

Путин рассказал, что будет с ЕГЭ в этом году

Новости мира
21 мая Владимир Путин провёл совещание по вопросам образования. Он ответил на самый главный вопрос о ЕГЭ. Президент отметил,...
Узнать больше

Владимир Путин проведёт совещание по теме образования

Новости мира
В четверг, 21 мая, президент России Владимир Путин проведёт совещание. Главной темой станет образование в сложившейся эпидемиологической ситуации. Совещание...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Помощь на расстоянии звонка

Акценты
В 2020 году общероссийскому детскому телефону доверия под единым номером 8 800 2000 122 исполняется 10 лет.
Узнать больше

Как облегчить стресс от ожидания ЕГЭ. Советы психологов

COVID-19
Ситуация с ЕГЭ сегодня не менее напряжённая, чем эпидемиологическая обстановка. Новости образования чередуются в топе с новостями медицины. А для старшеклассников и...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Праздники и фестивали

Акценты
Рязанская земля славится своими яркими и разнообразными праздниками. На всю Россию известны наши фестивали «Небо России», «Битва на Воже», «Слава Добрыни». А...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+