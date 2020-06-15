Рязанский депутат заступился за Киркорова, изобразившего десантника

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Депутат Госдумы от Рязанской области Александр Шерин записал видео, в котором заступился за Киркорова.

Ранее певец разместил видео, в котором предстал в образе десантника в голубом берете и в тельняшке. Многих жителей России эта запись возмутила, они заявляют, что Киркоров оскорбил десантников.

Шерин, окончивший Рязанское десантное училище, отметил, что в последнее время Минобороны сделало голубой берет символом не только ВДВ, но и всех войск, связанных с небом. Он напомнил, что писал запрос и тогда его не поддержали.

– Наехать на Киркорова очень просто, – отметил Шерин. – Оставьте Филю в покое.

Сам депутат заявил, что это видео его нисколько не оскорбило. Он считает, что есть другие более важные вопросы, которые должны волновать десантников. Например, о выплатах участникам боевых действий.