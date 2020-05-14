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Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»

7info
Изображение drpepperscott230 с сайта Pixabay
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ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань»» стало владельцем 80% «Национального нефтяного консорциума» (ННК). Ранее через него «Роснефть» контролировала активы в Венесуэле. Об этом сообщает Интерфакс.

ЧОП из Рязани с мая перешёл в собственность «Росзарубежнефти». Это компания была создана государством для передачи собственности в Венесуэле от Роснефти. 

Стоит отметить, что ранее «ЧОП «РН-Охрана-Рязань»» входил в компанию ТНК, купленную «Роснефтью» в 2013 году. Тогда его уставной капитал равнялся 250 тысячам рублей. Теперь же он увеличен до 322,75 млрд рублей. Такой же уставной капитал и у «Росзарубежнефти».

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