Рязанский бизнес-омбудсмен предложил отменить санкции к неисполненным в связи с пандемией контрактам

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Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин предложил отменить санкции к контрактам, которые не были исполнены в связи с пандемией коронавируса. Соответствующие предложения были им внесены на федеральный уровень.

Бизнес-омбудсмен предложил не вносить организации, которые не имеют возможности исполнить обязательства в связи с пандемий, в реестр недобросовестных поставщиков, проведя оплату уж выполненных работ, расширить практику авансирования платежей по контрактам с малым бизнесом до 30%, разработать портал с информацией о ближайших торгах, упростив процедуру к ним малого бизнеса.

Инициативы Михаила Пронина вошли в итоговый перечень предложений, бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В их числе – освобождение предпринимателей от налогов, ввести понятие «форс-мажора» в отношении предпринимательства, приостановка маркировки, продление разрешительной документации для действующих производств и другие меры по поддержке бизнеса.