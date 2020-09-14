Понедельник, 14 сентября, 2020
17.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Органы властиАдминистрацияНовости РязаниОбщество

Рязанский банный комплекс на улице Семена Середы будут развивать

Иван Федоров
Фото пресс-службы администрации города

В Рязани банный комплекс, который находится на улице Семена Середы будут активно развивать, сообщает пресс-служба администрации города. 

В 2019 году выяснилось, что договор аренды банного комплекса с ООО «Банный сервис» не только был экономически невыгодным, но и не проходил согласований в администрации города и был заключен с нарушением законодательства. Поэтому было принято решение сменить руководство и обратиться в суд о признании аренды недействительной. Кроме того, арендатор не содержал помещение в надлежащем порядке, а администрация выявила там многочисленные нарушения. 

В пятницу, 11 сентября, замглавы администрации Владимир Бурмистров провел совещание с рабочим коллективом предприятия, где обсудил вопросы осуществления услуг банным комплексом и улучшения их качества. 

-В социальных сетях появились необоснованные слухи о закрытии банного комплекса, а также о строительстве жилого дома на его месте. Это не соответствует действительности. Среди рязанцев банный комплекс пользуется популярностью и спросом, поэтому мы планируем развивать предприятие, улучшать качество предоставления услуг, в том числе с учетом пожеланий граждан, – подытожил Владимир Бурмистров.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Любимова похвалили за высокий уровень проведения ЕГЭ

Новости Рязани
Губернатора Рязанской области Николая Любимова поблагодарили за высокий уровень проведения ЕГЭ-2020, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соответствующее письмо Любимов...
Узнать больше

Рязанский банный комплекс на улице Семена Середы будут развивать

Администрация
В Рязани банный комплекс, который находится на улице Семена Середы будут активно развивать, сообщает пресс-служба администрации города.  В 2019...
Узнать больше

Рязанские почтовики объявили о старте акции «Ты не один!»

Новости Рязани
Почта России в Рязанской области объявила о старте ежегодной акции «Ты не один», приуроченной к Международному дню пожилого человека.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Известны предварительные итоги выборов депутатов Рязанской облдумы

Новости Рязани
Напомним, выборы прошли в Единый день голосования, 13 сентября. Кроме того, из-за пандемии коронавируса можно было проголосовать 11 и 12 сентября.
Узнать больше

Единый день голосования в Рязанской области

Новости Рязани
В 8 часов утра в Рязани и области открылись 1009 избирательных участков. Голосование завершится в 20 часов.
Узнать больше

В Рязанском музыкальном театре состоялась премьера мюзикла «Алые паруса»

Без рубрики
В субботу, 12 сентября, в Рязанском музыкальном театре состоялась долгожданная премьера мюзикла «Алые паруса». Для поклонников театра каждая встреча с любимыми артистами...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие работы проводят в огороде в сентябре

Акценты
Вот и лето прошло. Но о завершении дачного сезона говорить ещё рано. Опытные садоводы и огородники знают, что в сентябре работы на...
Узнать больше

Игорь Морозов: Стабильность и развитие Рязанской области — приоритет для «Единой России»!

Акценты
Народная программа Партии - шанс для каждого жителя региона изменить свою жизнь к лучшему
Узнать больше

Общественное пространство, фудкорт и интернет-магазин фермерских продуктов: что хотят сделать с «Торговым городком» в Рязани

Акценты
В четверг, 10 сентября, в павильоне №5 полуразрушенного рязанского комплекса "Торговый городок" Николай Любимов, Елена Сорокина и другие официальные лица встретились с...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+