Рязанский банный комплекс на улице Семена Середы будут развивать

В Рязани банный комплекс, который находится на улице Семена Середы будут активно развивать, сообщает пресс-служба администрации города.

В 2019 году выяснилось, что договор аренды банного комплекса с ООО «Банный сервис» не только был экономически невыгодным, но и не проходил согласований в администрации города и был заключен с нарушением законодательства. Поэтому было принято решение сменить руководство и обратиться в суд о признании аренды недействительной. Кроме того, арендатор не содержал помещение в надлежащем порядке, а администрация выявила там многочисленные нарушения.

В пятницу, 11 сентября, замглавы администрации Владимир Бурмистров провел совещание с рабочим коллективом предприятия, где обсудил вопросы осуществления услуг банным комплексом и улучшения их качества.

-В социальных сетях появились необоснованные слухи о закрытии банного комплекса, а также о строительстве жилого дома на его месте. Это не соответствует действительности. Среди рязанцев банный комплекс пользуется популярностью и спросом, поэтому мы планируем развивать предприятие, улучшать качество предоставления услуг, в том числе с учетом пожеланий граждан, – подытожил Владимир Бурмистров.