Рязанские «зубры» получили свои медали и Кубок

Состоялась церемония награждения игроков БК «Рязань» за победу в Первенстве Группы ЦФО по баскетболу Центрального федерального округа.

Напомним, Межрегиональный координационный центр ЦФО по баскетболу, отвечающий за проведение соревнований в Группе ЦФО, из-за набравшей обороты эпидемии коронавируса, в марте приостановил турнир, а в конце апреля объявил его завершенным. Распределение мест команд в турнирной таблице оставили на момент остановки первенства. Впрочем, БК «Рязань», шедший на первом месте, стал недосягаем для соперников еще за четыре тура до финиша.

По понятным причинам церемония награждения была отложена и выглядела довольно скромно. В ней приняли участие только рязанские игроки, которых, впрочем, в БК «Рязань» большинство. Свои медали получили капитан Роман Хамитов (ему же вручили и Кубок за победу), Николай Абраменков, Дмитрий Князев, Алексей Гущин, Руслан Агафонов, Евгений Угаров, Дмитрий Буданов, старший тренер Алексей Безнебеев, врач Сергей Настрога. Иногородние спортсмены (Николай Косичкин, Алексей Дурандин, Константин Куликов, Николай Самойленко, Надир Эксанов) будут награждены перед стартом следующего Первенства, либо медали им отправят по почте. Кроме того, дипломами Федерации баскетбола Рязанской области были отмечены директор клуба Андрей Климанов, начальник команды Константин Комляков, администратор Александр Клюев, секретарь-референт Ольга Мамонова, специалист по связям с общественностью Михаил Солдатов, водитель Дмитрий Мамонов.

Заслуженные награды игрокам, тренеру и персоналу БК «Рязань» вручили президент Федерации баскетбола Рязанской области Александр Жукаев и директор «зубров» Андрей Климанов. Они еще раз поздравили всех с успехом в непростом сезоне, заверили, что «зубры» продолжат свое выступление в Первенстве России, и высказали надежду, что оно будет таким же удачным, как в сезоне-2019/2020.

Последний раз рязанская баскетбольная команда занимала 1-е место в своем дивизионе почти 30 лет назад.

БК «Рязань» одержал 25 побед в 26 матчах – 96 % от возможного.

Одержана самая крупная победы в истории – 137:17 в Рязани над ЦСП-«Динамо-Росэнергоатом»-САЭС из Смоленской области.

В выездном матче с ЦСП-«Динамо-Росэнергоатом»-САЭС набрано максимальное количество очков за игру в истории клуба – 150 (150:43).

18 из 25 побед одержаны с крупным счетом (с разницей в 20 очков и более).

В Рязани, в Спорткомплексе Дворца детского творчества БК «Рязань» не проигрывал – 14 побед из 14.

Пресс-служба БК «Рязань»