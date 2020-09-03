Рязанские врачи рассказали о спасении жизни ребёнка, на которого упал железный контейнер

Врачи Рязанской ОДКБ спасли жизнь мальчика, на которого упал железный контейнер. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.
За мальчиком вылетел вертолет санитарной эвакуации, он появился в регионе за два дня до этого случая в рамках Национального проекта «Здравоохранение». Из Сасова на машине необходимо было бы преодолеть 200 километров. По воздуху – 140 километров на скорости 200 км/ч. Таким образом, врачи выиграли «золотой час» — самые важные первые минуты для спасения пациента.
Несчастье с Амиром случилось в конце июля, на ребёнка упал железный контейнер. У мальчика диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, лицевого скелета, ушибы внутренних органов. В Сасовском межрайонном медицинском центре ребенку оказали первичную помощь, но его состояние требовало лечения в Рязани.
Лечение ребенка продолжилось в отделении реанимации: дышать самостоятельно он не мог, требовалась искусственная вентиляция легких, консервативная терапия отека мозга.
Сейчас пятилетний Амир собирает паззлы, вспоминает сказки и с удовольствием смотрит мультфильмы. Специалисты отделения восстановительной терапии и реабилитации продолжают лечение ребенка. Вместе с мамой Амир мечтает вернуться домой, и врачи уверены, что скоро его мечта сбудется.