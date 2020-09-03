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Рязанские врачи рассказали о спасении жизни ребёнка, на которого упал железный контейнер

7info

Врачи Рязанской ОДКБ спасли жизнь мальчика, на которого упал железный контейнер. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области. 

За мальчиком вылетел вертолет санитарной эвакуации, он появился в регионе за два дня до этого случая в рамках Национального проекта «Здравоохранение». Из Сасова на машине необходимо было бы преодолеть 200 километров. По воздуху – 140 километров на скорости 200 км/ч. Таким образом, врачи выиграли «золотой час» — самые важные первые минуты для спасения пациента.

Несчастье с Амиром случилось в конце июля, на ребёнка упал железный контейнер. У мальчика диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, лицевого скелета, ушибы внутренних органов. В Сасовском межрайонном медицинском центре ребенку оказали первичную помощь, но его состояние требовало лечения в Рязани.

– Для спасения Амира слаженно сработала большая команда: специалисты центра медицины катастроф, врачи Сасовского ММЦ. Кроме того, это был первый в регионе ночной вылет вертолета, его пришлось сажать в темноте на стадион вблизи больницы. Коллеги установили временную световую точку для ориентировки пилотов и включили проблесковые маячки на машинах. На борту вертолета мы продолжили терапию и мониторинг основных жизненных функций и передали нашего пациента специалистам в ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой, –  рассказал заведующий травмцентром первого уровня Андрей Карпунин.

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Лечение ребенка продолжилось в отделении реанимации: дышать самостоятельно он не мог, требовалась искусственная вентиляция легких, консервативная терапия отека мозга.

– Уже в реанимации мы начали проводить реабилитационную терапию. Методике реабилитации мы обучались в НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии. Необходима строгая система: физиотерапия, массаж, лфк, занятия с психологом по восстановлению высшей нервной деятельности. Трудилась большая группа врачей, и мы победили: примерно через две недели перевели его из реанимации в отделение. В тот момент трудно было представить, насколько успешным будет восстановление: угрозы жизни не было, но предстояло восстановить речь и движение, –  прокомментировала ход лечения главный врач детской ОКБ Инна Лебедева.

Сейчас пятилетний Амир собирает паззлы, вспоминает сказки и с удовольствием смотрит мультфильмы. Специалисты отделения восстановительной терапии и реабилитации продолжают лечение ребенка. Вместе с мамой Амир мечтает вернуться домой, и врачи уверены, что скоро его мечта сбудется.

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