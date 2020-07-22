Рязанские врачи, работающие в «красной зоне», не возвращаются домой, чтобы не распространять инфекцию

22 июля на сайте ГТРК «Ока» вышел сюжет о работе рязанской БСМП в условиях пандемии COVID-19 . С начала «ковидного апокалипсиса» медицинский персонал больницы уже приноровился к новому режиму работы, а также к определённым условиям, которые теперь неукоснительно соблюдает каждый медицинский работник.

Пока всё остаётся на прежних местах – таблички «Стоп!», приём больных с подозрением на кавид в особой «красной зоне», и, конечно, защитные костюмы в которых работают медики.

К «защите» врачи уже привыкли. Кроме того, до автоматизма усвоили маршруты передвижения – чётко по стрелкам, чтобы случайно не попасть в открытую зону.

После 6 -часовой смены некоторые едут отдыхать в гостиницу. Контакт с домашними по-прежнему нежелателен и многие не рискуют жизнями своих домочадцев.

Кроме того, доктора не устают повторять о том, что пандемия не закончилась, победить коронавирус пока не удаётся, а это значит ,что соблюдать предписанный регламентом режим необходимо.