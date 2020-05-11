Рязанские воздухоплаватели открыли сезон

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Ровно 30 лет назад – 11 мая 1990 года – в Рязани стартовал первый в истории страны фестиваль воздухоплавания «Небо России». С тех пор фестиваль стал ежегодным, всемирно известным и всеми любимым. Его по праву считают одним из самых значимых событий августа в Рязанской области.

В понедельник, 11 мая 2020 года, рязанские воздухоплаватели открыли новый сезон в память о том историческом дне.

Фото из группы фестиваля ВКонтакте