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Рязанские волонтёры передали врачам 150 защитных костюмов

7info 2
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В пятницу, 15 мая, участники акции #МыВместе передали Рязанской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко партию защитных костюмов для врачей. Средства индивидуальной защиты предоставила петербургская компания Sportego. Этот производитель спортивной одежды перепрофилировал производство под пошив защитных костюмов.

Коммерческий директор ООО «Спортэго» Михаил Пилипенко пояснил, что сейчас компания занимается изготовлением защитных комбинезонов, бахил и многоразовых медицинских масок, а также производством защитных экранов. Эту продукцию уже оценили не только рязанские врачи, но и медики из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Ярославля, Краснодара, Саранска и других городов.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Рязанской области Евгений Зызин добавил, что проблема с обеспечением медиков качественными защитными костюмами по-прежнему является крайне острой.

Главный врач больницы им. Семашко Людмила Сорокина рассказала, что с пациентами, заболевшими коронавирусом, в учреждении работают 105 медиков, которые входят в так называемую «красную зону». Все они передают огромное спасибо волонтерам акции #МыВместе.

– Костюмы очень хорошие, многоразовые, с бахилами и головными уборами. Для персонала это большое подспорье и спасение от заражения столь опасным вирусом, – поблагодарила волонтёров Сорокина.

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