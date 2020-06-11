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Рязанские водоёмы обработают от комаров

7info 2
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С 15 июня в Рязани планируют начать обработку берегов водоемов от личинок комаров. Обработка будет проводиться безопасным для населения средством.

В течение недели будут обработаны следующие водоёмы:

  1. Пруд в Голенчино (сооружение 28);
  2. Пруд в Никуличах (улица Пугачева);
  3. Каскад из двух прудов в Никуличах (первый Рязанский проезд);
  4. Пруд в Никуличах;
  5. Каскад из двух прудов в Дягилево (между улицами Элеваторной и Коняева);
  6. Пруд в Соколовке (улица Соколовская);
  7. Пруд в Соколовке (улица вторая Прудная);
  8. Пруд в Строителе (сооружение 20а);
  9. Пруд в Соколовке (улица Мира)
  10. Пруд на Голенчинском шоссе (сооружение 21а);
  11. Пруд в Соколовке (сооружение 2)
  12. Каскад из двух прудов в Песочне (в районе ГБУ РО «Городская клиническая больница №11»);
  13. Каскад из двух прудов на улице Гоголя (сооружение 55а);
  14. Пруд в Недостоево (улицы Садовая – Сельских строителей);
  15. Пруд на улице Интернациональной (в районе дома №27);
  16. Пруд в поселке Ворошиловка;
  17. Каскад из трех прудов в Дягилево (Центральный проезд, д. 3);
  18. Пруд в Дягилево (в районе улицы Березовской, д. 32);
  19. Пруд в Недостоево (сооружение 4);
  20. Каскад из трех прудов в Песочне (Сережина гора);
  21. Пруд в Дягилево (в районе церкви);
  22. Пруд в Дягилево (улица Шаповская д. 72);
  23. Пруд в Солотче (улица Первомайская, сооружение 62);
  24. Пруд в Солотче (улица Первомайская, сооружение 56а);
  25. Пруд в Солотче (улица Первомайская, сооружение 58а);
  26. Пруд в районе Песочня.

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