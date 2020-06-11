Рязанские водоёмы обработают от комаров

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С 15 июня в Рязани планируют начать обработку берегов водоемов от личинок комаров. Обработка будет проводиться безопасным для населения средством.
В течение недели будут обработаны следующие водоёмы:
- Пруд в Голенчино (сооружение 28);
- Пруд в Никуличах (улица Пугачева);
- Каскад из двух прудов в Никуличах (первый Рязанский проезд);
- Пруд в Никуличах;
- Каскад из двух прудов в Дягилево (между улицами Элеваторной и Коняева);
- Пруд в Соколовке (улица Соколовская);
- Пруд в Соколовке (улица вторая Прудная);
- Пруд в Строителе (сооружение 20а);
- Пруд в Соколовке (улица Мира)
- Пруд на Голенчинском шоссе (сооружение 21а);
- Пруд в Соколовке (сооружение 2)
- Каскад из двух прудов в Песочне (в районе ГБУ РО «Городская клиническая больница №11»);
- Каскад из двух прудов на улице Гоголя (сооружение 55а);
- Пруд в Недостоево (улицы Садовая – Сельских строителей);
- Пруд на улице Интернациональной (в районе дома №27);
- Пруд в поселке Ворошиловка;
- Каскад из трех прудов в Дягилево (Центральный проезд, д. 3);
- Пруд в Дягилево (в районе улицы Березовской, д. 32);
- Пруд в Недостоево (сооружение 4);
- Каскад из трех прудов в Песочне (Сережина гора);
- Пруд в Дягилево (в районе церкви);
- Пруд в Дягилево (улица Шаповская д. 72);
- Пруд в Солотче (улица Первомайская, сооружение 62);
- Пруд в Солотче (улица Первомайская, сооружение 56а);
- Пруд в Солотче (улица Первомайская, сооружение 58а);
- Пруд в районе Песочня.
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