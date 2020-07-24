Рязанские водители оплатили в почтовых отделениях около 5 тысяч квитанций от ГИБДД

Около 5 тысяч штрафных квитанций от ГИБДД оплатили клиенты в почтовых отделениях Рязанской области с начала 2020 года.

Благодаря тому, что Почта России работает через Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), информация об уплате денежных средств поступает в ГИБДД моментально.

Во всех отделениях почтовой связи региона можно проверить наличие штрафа, предъявив водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства.

Почта России предоставляет клиентам также сервис электронных заказных писем, который позволяет подписаться на получение штрафов в режиме онлайн. В этом случае штрафы будут приходить не в бумажном виде, а в личный кабинет на сайтах zakaznoe.pochta.ru или gosuslugi.ru. Информация будет идентична той, что присылается в бумажном формате.

Жители области имеют возможность погасить штраф на дому с помощью мобильного почтово-кассового аппарата. Штраф можно оплатить по факту получения письма ГИБДД во время визита почтальона. Для этого необходимо назвать номер счета либо предъявить квитанцию для считывания QR- или штрих-кода.