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Рязанские власти разработали план открытия торговых центров

7info
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В Рязанской области разработан план поэтапного возобновления торговли непродовольственными товарами. Об этом на странице губернатора Николая Любимова сообщили представители регионального министерства промышленности и экономического развития.

Напомним, на данный момент в Рязани и области из-за пандемии коронавируса не работают многие магазины непродовольственных товаров. В том числе запрещена торговля мебелью, одеждой, обувью.

В сообщении МПЭР Рязанской области отмечается план разработан для возобновления работы сфер торговли непродовольственными товарами и бытового обслуживания населения. Кроме того, речь идёт о поэтапном открытии торговых центров, рынков и ярмарок.

Правда, точные сроки открытия торговых центров не называются. Они станут известны после распоряжения главного санитарного врача региона.

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