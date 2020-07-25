Рязанские туроператоры сообщают об открытии новых направлений в туристическом сезоне 2020

Дорогие любители путешествий, пора открывать шампанское, попутно собирая чемоданы!

С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение. Вместе с экспертом по отдыху, менеджером туристического агентства «МК-Тревел» Викторией Коненковой мы поздравляем всех с этой замечательной новостью!

Сегодня 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что пока речь идёт только о трёх странах — Турции, Великобритании и Танзании. С 1 августа 2020 года полёты возобновятся в Стамбул и Анкару, а с 10 августа в Анталию, Даламан и Бодрум, отметила Голикова. Также Россия ведёт переговоры ещё с 30 странами о возобновлении полётной программы.

Вылеты открываются из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Но в правительстве обещают, что каждые две недели будут добавлять города вылета.

По возвращению в Россию нужно будет предоставить результаты теста на COVID-19, который можно сделать по прилёту в течение трёх дней. Осталось дождаться пояснений, какими рейсами можно лететь: чартерными или регулярными, и бронировать отпуск в любимой Турции!