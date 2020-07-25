Суббота, 25 июля, 2020
12.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбществоТоп новость

Рязанские туроператоры сообщают об открытии новых направлений в туристическом сезоне 2020

7info7

Дорогие любители путешествий, пора открывать шампанское, попутно собирая чемоданы!

С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение. Вместе с экспертом по отдыху, менеджером туристического агентства «МК-Тревел» Викторией Коненковой мы поздравляем всех с этой замечательной новостью!

Сегодня 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что пока речь идёт только о трёх странах — Турции, Великобритании и Танзании. С 1 августа 2020 года полёты возобновятся в Стамбул и Анкару, а с 10 августа в Анталию, Даламан и Бодрум, отметила Голикова. Также Россия ведёт переговоры ещё с 30 странами о возобновлении полётной программы.

Вылеты открываются из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Но в правительстве обещают, что каждые две недели будут добавлять города вылета.

По возвращению в Россию нужно будет предоставить результаты теста на COVID-19, который можно сделать по прилёту в течение трёх дней. Осталось дождаться пояснений, какими рейсами можно лететь: чартерными или регулярными, и бронировать отпуск в любимой Турции!

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ горадминистрации рассказали о заражённых коронавирусом рязанцах
Следующая статьяВ Рязани приводят в порядок разделительные полосы на Московском шоссе

НОВОСТИ РЯЗАНИ

День поля в Рязанской области: От первого снопа до техники нового поколения

Акценты
Конец июля. Лето перевалило за середину и стремительно приближается к осени. И напоминают нам об этом не только ставшие по-осеннему холодными вечера...
Узнать больше

В Рязани приводят в порядок разделительные полосы на Московском шоссе

Администрация
В Рязани на Московском шоссе сотрудники Дирекции благоустройства города приводят в порядок разделительные полосы. Об этом сообщает сайт мэрии.
Узнать больше

Рязанские туроператоры сообщают об открытии новых направлений в туристическом сезоне 2020

Новости Рязани
Дорогие любители путешествий, пора открывать шампанское, попутно собирая чемоданы! С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение. Вместе с экспертом по отдыху, менеджером туристического агентства «МК-Тревел»...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

День поля в Рязанской области: От первого снопа до техники нового поколения

Акценты
Конец июля. Лето перевалило за середину и стремительно приближается к осени. И напоминают нам об этом не только ставшие по-осеннему холодными вечера...
Узнать больше

Рязанские туроператоры сообщают об открытии новых направлений в туристическом сезоне 2020

Новости Рязани
Дорогие любители путешествий, пора открывать шампанское, попутно собирая чемоданы! С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение. Вместе с экспертом по отдыху, менеджером туристического агентства «МК-Тревел»...
Узнать больше

Под Рязанью после ДТП сгорел автомобиль. Есть пострадавшие

Новости Рязани
Вечером 24 июля под Рязанью произошло массовое ДТП. Один из автомобилей сгорел, есть пострадавшие. Авария произошла около поворота на...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

День поля в Рязанской области: От первого снопа до техники нового поколения

Акценты
Конец июля. Лето перевалило за середину и стремительно приближается к осени. И напоминают нам об этом не только ставшие по-осеннему холодными вечера...
Узнать больше

Главное – поддержка. ВТБ помогает клиентам пережить «коронавирусные» времена

Акценты
Пандемия коронавируса внесла значительные изменения в нашу жизнь. Конечно же, затронула она и банковский бизнес. И нельзя не сказать, что ведущие его...
Узнать больше

Владимир Никешкин: Настоящий следователь – тот, у которого горят глаза

Акценты
25 июля в России отмечают День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Накануне праздника корреспондент РИА «7 новостей» встретилась с руководителем следственного управления...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+