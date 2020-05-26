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Рязанские таксисты будут доставлять SIM-карты

7info 2
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Водители «Яндекс.Такси» привезут всем желающим номера за короткий срок: в дневные часы время сравнимо со средней продолжительностью поездки. Оплатить SIM-карту и активировать ее жители могут после получения заказа. Такую возможность предоставил оператор Tele2.

В последние месяцы число покупок SIM-карт в интернете резко выросло. Чтобы обеспечить быструю и безопасную доставку, оператор заручился поддержкой сервиса «Яндекс.Такси». Клиент получает SIM-карту и инструкцию для ее активации от водителя, а зарегистрировать номер он сможет самостоятельно.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«Ситуация с пандемией значительно повлияла на развитие цифровых сервисов во всем мире. И для компаний, и для покупателей приоритетными стали покупки через интернет. Мы стремимся отвечать потребностям клиентов и делать доставку удобнее, проще. Водители, сотрудничающие с сервисом «Яндекс.Такси», бесплатно доставят SIM-карты по Рязани. Важно, что сервис работает практически круглосуточно, в том числе и в выходные».

После оформления заказа на сайте интернет-магазина компания Tele2 передает в «Яндекс.Такси» два адреса – координаты ближайшего салона, где водитель может забрать SIM-карту, и адрес клиента для доставки. Автомобили, на которых выполняются заказы, проходят частую дезинфекцию, водители пользуются масками и антисептиком.

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