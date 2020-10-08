Рязанские специалисты с помощью посмертного донора спасли руку 14-летнему мальчику

В Рязанской ОДКБ с помощью донорской кости смогли спасти руку 14-летнему подростку, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Врачи поставили мальчику диагноз обширной костной кисты плечевой кости справа.

— Дети с таким диагнозом не могут вести обычную детскую жизнь: киста создает полость внутри кости и любое неосторожное движение вызывает перелом. Правая рука мальчика постоянно находилась в гипсе, была тоньше левой. Кроме того, заболевание прогрессировало, и у врачей были опасения, что киста может распространиться дальше, — рассказали в пресс-службе минздрава.

Ранее мальчика уже оперировали в другом регионе. Хирурги пытались удалить кисту, однако тогда случился рецидив. В Рязань же мальчик попал с уже серьезными проблемами. Его кость была полностью поражена, за исключением двух головок сверху и снизу. Это могло вызвать ампутацию руки. Чтобы спасти мальчика, необходима была донорская кость.

Банк аллогенных тканей из Самары помог в решении этой проблемы. Они совместно с врачами ОДКБ разработали трансплатнтат для мальчика. Для этого специалисты взяли костную ткань у посмертного донора, вырастили препарат, которые и необходим ребенку.

Затем врачи провели операцию, на которой заменили «больную» кость донорской.

— Этот клинический случай знаковый для нашей больницы – сложный и неординарный. Такое заболевание встречается у детей нечасто, и наши специалисты сработали на высоком уровне. Мы разработали эффективный лечебный план, который помог спасти ребенку руку, — отметила главный врач детской ОКБ Инна Лебедева.

В настоящее время врачи уверены, что с рукой у ребенка уже все в порядке. С момента операции прошло три месяца, а мальчик уже научился играть в волейбол.