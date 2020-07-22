Рязанские спасатели получили новые автомобили

Главное управление МЧС России по Рязанской области получило новые автомобили. Ключи от четырёх Hyundai Creta торжественно передал заместитель министра МЧС России Анатолий Супруновский.
Новые машины предназначены доставки дознавателей и переносных экспертно-криминалистических лабораторий на места пожаров. Их высокая проходимость позволит выезжать в труднодоступную сельскую местность, сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.
Во вторник, 21 июля 2020 года в Главном управлении МЧС России по Рязанской области прошло торжественное мероприятие, посвященное 93-й годовщине со дня образования Государственного пожарного надзора России в Главном управлении МЧС России по Рязанской области.
Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области полковник Александр Воробьев поздравил всех присутствующих с праздником.
В продолжение торжества настоятель Николо-Царского храма протоиерей Игорь Кривоногов отслужил молебен и освятил технику.
Сотрудников МЧС наградили ведомственными медалями МЧС России и вручили очередные специальные звания и знаки Губернатора Рязанской области.
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