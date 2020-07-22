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Новости РязаниОбщество

Рязанские спасатели получили новые автомобили

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Главное управление МЧС России по Рязанской области получило новые автомобили. Ключи от четырёх Hyundai Creta торжественно передал заместитель министра МЧС России Анатолий Супруновский.

Новые машины предназначены доставки дознавателей и переносных экспертно-криминалистических лабораторий на места пожаров. Их высокая проходимость позволит выезжать в труднодоступную сельскую местность, сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.

Во вторник, 21 июля 2020 года в Главном управлении МЧС России по Рязанской области прошло торжественное мероприятие, посвященное 93-й годовщине со дня образования Государственного пожарного надзора России в Главном управлении МЧС России по Рязанской области.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области полковник Александр Воробьев поздравил всех присутствующих с праздником.

– Желаю Вам не останавливаться на достигнутом, а идти только вперед, чтобы благодаря Вашей деятельности последствия от пожаров неуклонно снижались, а сознательность наших граждан и их знания в области пожарной безопасности неуклонно росли! Крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим близким! – пожелал Александр Воробьев.

В продолжение торжества настоятель Николо-Царского храма протоиерей Игорь Кривоногов отслужил молебен и освятил технику.

Сотрудников МЧС наградили ведомственными медалями МЧС России и вручили очередные специальные звания и знаки Губернатора Рязанской области.

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