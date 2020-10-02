Рязанские следователи просят помочь в поисках пропавшего мужчины

Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения Чемоданова Василия Васильевича, 07.02.1942 года рождения, жителя Клепиковского района Рязанской области.

В ходе проверки установлено, что в последний раз Чемоданова В.В. видели родственники в дневное время 11 июля 2020 года в деревне Бозово Клепиковского района Рязанской области.

Приметы: рост около 160 см., худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы короткие седые.

Может находиться в следующей одежде: камуфляжные куртка-ветровка и кепка, байковая рубашка в клетку, брюки темных тонов с ремнем, короткие резиновые сапоги черного цвета.

Лицам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении Чемоданова В.В., просьба обращаться по телефонам: 8 (49142) 2-67-39 и 8 (49131) 2-24-64 (Касимовский МСО СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).