Рязанские школы продолжаются готовиться к учебному году

Рязанские школы активно готовится к 1 сентября. Заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина вместе с представителями «Газпромнефть — Рязанский завод битумных материалов» и АО «РНПК» посетила подшефные школы №49 и №43.

Партнерские отношения Рязанская школа №49 и «Газпромнефть — Рязанский завод битумных материалов» начались в 2015 году. В школе был проведен капитальный ремонт помещения музея, посвященного Великой Отечественной войне, создан «Инженерный класс», отремонтировано два профильных кабинета физики и химии.

Директор МБОУ «Школа №49» Дмитрий Филиппов отметил, что в этих кабинетах обучаются старшеклассники. Дополнительно они занимаются в Рязанском институте филиала Московского политехнического университета по предметам: физика, математика, информатика. Лучшие выпускники могут продолжить обучение в Политехническом институте, а затем трудоустроиться на предприятие.

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Школа №49 и «Газпромнефть – Рязанский завод битумных материалов» взаимодействуют по основным направлениям: трудовое обучение учащихся, патриотическое воспитание подрастающего поколения, реализация спортивных, экологических и других общественно-полезных проектов. Благодаря шефам школы учащиеся могут заявлять о себе на таких престижных конкурсах как World Skills. Такая возможность появилась после того, как сюда закупили необходимое оборудование.

В 2019 году в образовательном учреждении удалось существенно укрепить материально-техническую базу. В частности, здесь был капитально отремонтирован третий этаж классного корпуса и открыты новые, оснащенные современным учебным оборудованием кабинеты иностранных языков и информатики, построена площадка для раздельного сбора мусора.

Рязанскую школу №43 курирует Рязанская нефтеперерабатывающая компания. В 2016 году здесь был открыт «Роснефть-класс». Двухгодичное обучение по программе с углубленным изучением предметов физико-химического профиля дает возможность учащимся такого класса получить качественное образование и продолжить обучение в Рязанском государственном радиотехническом университете на кафедре «Химическая технология», открытой по инициативе и при поддержке АО «РНПК».