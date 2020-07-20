Рязанские школьники и учащиеся ссузов прослушали весной почти 1000 онлайн-уроков по финансовой грамотности

252 школы и 30 среднеспециальных образовательных учреждений Рязанской области приняли участие в весенней сессии проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности». В общей сложности в дистанционном режиме юные рязанцы присоединились к 940 урокам, число просмотров которых превысило 17,6 тысяч единиц. Каждый ученик мог посмотреть несколько занятий. Самыми популярными темами стали «Личные финансы», «Финансовые инструменты» и урок, рассказывающий «Как защититься от кибермошенничества».

Каждое занятие в рамках проекта проходит в формате вебинаров в режиме «один лектор – много классов». Профессионалы финансового рынка, в числе которых сотрудники Банка России, органов власти, вузов, не только дают необходимую информацию, но и проводят интерактивные опросы и отвечают на присланные в чате вопросы. Благодаря такой форме одновременно к уроку могут подключаться несколько сотен школ и ссузов.

«Традиционно интерес к таким занятиям у сельских школ выше, чем у городских. Этот проект помогает всем получить равный доступ к финансовым знаниям, – говорит начальник экономического отдела Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Виталий Ларин. – Знания носят прикладной характер, благодаря чему у слушателей формируется ответственное и грамотное финансовое поведение, которое будет способствовать принятию правильных решений в будущем».