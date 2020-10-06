Рязанские семьи получили свыше 3,8 млрд рублей на детей до 16 лет

В Рязанской области семьи получили выплаты на детей до 16 лет на сумму свыше 3,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального ПФР.

За апрель, май и июнь рязанские семьи могли получать ежемесячные выплаты в 5 000 рублей на детей, младше 3-х лет. Тем семьям, где ребенку было от 3-х до 16-ти лет, предоставляли единовременную выплату в размере 10 000 рублей.

— Все те, кто обратился за такими поддержками, мы предоставляли еще 10 000 рублей. При этом людям даже не надо было писать заявление, — говорится в сообщении.

В нашем региона 32 700 детей получили по 5 000 рублей. Общая сумма этих выплат составила 458, 5 млн рублей. 156 300 детям, получавших ежемесячно 10 000 рублей, выплатили в общей сложности 1,56 млрд рублей. Также была и дополнительная выплата. Ее в размере 10 000 рублей перечислили 183 000 детей.