Рязанские росгвардейцы задержали подозреваемых в наркопреступлении

В Шиловском районе росгвардейцы предотвратили наркопреступление. Патрулируя улицы в р.п. Шилове, сотрудники вневедомственной охраны заметили автомобиль с госномерами соседнего региона. машина направлялась в сторону металлопрокатного цеха.
Сотрудники Росгвардии решили уточнить, зачем водитель въехал ночью на территорию промышленной зоны. У подозрительных лиц решили проверить документы. В ходе проверки водитель и пассажир вели себя неадекватно, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Рязанской области.
Росгвардейцы вызвали на место полицейских, которые обнаружили в автомобиле два пакетика с белым порошком и пневматический пистолет.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.
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