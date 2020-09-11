Рязанские росгвардейцы рассказали о своей службе в танковых войсках

В 2020 году российскому танкостроению исполнилось 100 лет. Сотрудники Управления Росгвардии по Рязанской области, проходившие военную службу по призыву в танковых войсках, поделились воспоминаниями о своей службе.
Капитан полиции Игорь Т. был призван на службу в танковые войска в 2000 году. Игорь вспоминает, что первоначальное обучение проходило в учебной воинской части во Владимирской области, где тренировались на специальных макетах. Через шесть месяцев Игорь Т. продолжил службу в качестве командира танка Т-80 уже в Московской области.
Игорь вспоминает, что еще со школьных лет знал, что его призвание – служить Родине. К своей службе в танковых войсках относится с гордостью, показывает фотографии армейских лет.
После службы по призыву Игорь продолжил служить Родине, но в Рязани. Уже 17 лет он является сотрудником ОМОН регионального Управления Росгвардии. Одно из направлений деятельности Игоря Т. – обслуживание транспортных средств.
Управление Росгвардии по Рязанской области поздравляет личный состав и ветеранов танковых войск с Днем танкиста и 100-летием отечественного танкостроения. Желаем всем причастным крепкого здоровья, успехов на службе и благополучия!