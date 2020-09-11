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Рязанские росгвардейцы рассказали о своей службе в танковых войсках

7info

В 2020 году российскому танкостроению исполнилось 100 лет. Сотрудники Управления Росгвардии по Рязанской области, проходившие военную службу по призыву в танковых войсках, поделились воспоминаниями о своей службе.

Капитан полиции Игорь Т. был призван на службу в танковые войска в 2000 году.  Игорь вспоминает, что первоначальное обучение проходило в учебной воинской части во Владимирской области, где тренировались на специальных макетах. Через шесть месяцев Игорь Т. продолжил службу в качестве командира танка Т-80 уже в Московской области.

–  До сих пор помню во всех подробностях, как мы с товарищами впервые сели в танк Т-80. Это незабываемое чувство. За два года службы чего у нас только не было – тренировки, ночные стрельбы и многодневные учения. Один из самых сложных элементов подготовки — переправа на танке через реку. Под водой танк движется практически вслепую, маневрировать сложно. Мы неделю готовились к погружению, на суше учились управлять танком в изолирующих противогазах, позволяющих подняться из затопленной бронемашины на поверхность или выполнить несложные задачи под водой, –  рассказывает Игорь Т.

Игорь вспоминает, что еще со школьных лет знал, что его призвание – служить Родине. К своей службе в танковых войсках относится с гордостью, показывает фотографии армейских лет.

После службы по призыву Игорь продолжил служить Родине, но в Рязани. Уже 17 лет он является сотрудником ОМОН регионального Управления Росгвардии. Одно из направлений деятельности Игоря Т. – обслуживание транспортных средств.

Управление Росгвардии по Рязанской области поздравляет личный состав и ветеранов танковых войск с Днем танкиста и 100-летием отечественного танкостроения. Желаем всем причастным крепкого здоровья, успехов на службе и благополучия!

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