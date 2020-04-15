Рязанские росгвардейцы нашли угнанный автомобиль

Сотрудники Рязанского отдела вневедомственной охраны Росгвардии нашли машину, числящуюся в угоне
Утром 14 апреля в группе задержания Росгвардии появилась ориентировка на розыск угнанного автомобиля «Хенде Солярис». Машину угнали от дома на улице 10-я Линия.
При патрулировании района росгвардейцы обнаружили разыскиваемый автомобиль в одном из гаражных кооперативов Железнодорожного района.
Росгвардейцы передали найденный транспорт полицейским для дальнейшего расследования.
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