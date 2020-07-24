Рязанские приставы приняли присягу

В пятницу, 24 июля, 366 сотрудников УФССП по Рязанской области принесли присягу на верность народу России и Закону.
На торжественной церемонии выступила руководитель УФССП России по Рязанской области полковник внутренней службы Ольга Божимова.
Впервые поступившие на службу в органы принудительного исполнения сотрудники поклялись перед Государственным флагом Российской Федерации настойчиво и честно защищать права граждан, интересы общества и государства, а также дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции.
Фото пресс-службы Рязанских приставов
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