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Рязанские приставы приняли присягу

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В пятницу, 24 июля, 366 сотрудников УФССП по Рязанской области принесли присягу на верность народу России и Закону.

На торжественной церемонии выступила руководитель УФССП России по Рязанской области полковник внутренней службы Ольга Божимова.

– Сегодняшний день – один из важнейших и значимых в вашей судьбе. Принимая Присягу перед лицом своих товарищей, Вы клянетесь служить России, служить Закону, достойно перенося все трудности, связанные с исполнением служебных обязанностей. Верю, что эта клятва станет важнейшим событием
в жизни, и будет надежным ориентиром в службе, – заявила Божимова.

Впервые поступившие на службу в органы принудительного исполнения сотрудники поклялись перед Государственным флагом Российской Федерации настойчиво и честно защищать права граждан, интересы общества и государства, а также дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции.

Фото пресс-службы Рязанских приставов

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