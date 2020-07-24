Рязанские приставы приняли присягу

– Сегодняшний день – один из важнейших и значимых в вашей судьбе. Принимая Присягу перед лицом своих товарищей, Вы клянетесь служить России, служить Закону, достойно перенося все трудности, связанные с исполнением служебных обязанностей. Верю, что эта клятва станет важнейшим событием

в жизни, и будет надежным ориентиром в службе, – заявила Божимова.