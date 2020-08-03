Вторник, 4 августа, 2020
22.9 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниПроисшествия

Рязанские приставы ищут должника по алиментам

7info7

Судебные приставы УФССП России по Рязанской области разыскивают Мартынова Геннадия Александровича, долг по алиментным платежам которого составляет более 50 тысяч рублей.

В Отделении судебных приставов Сараевскому, Сапожковскому и Ухоловскому районам возбуждено исполнительное производство по взысканию алиментов с гражданина Мартынова Геннадия Александровича, 03.05.1990 г.р., уроженца с. Смолеевка Ухоловского района Рязанской области.

Должник, зная о своей обязанности выплачивать алименты, не исполняет решение суда и с февраля 2019 года уклоняется от уплаты средств
на содержание несовершеннолетней дочери 2012 г.р. и сына 2016 г.р.

В связи с тем, что по месту регистрации мужчина не проживает, по последнему известному месту жительства не установлен, на связь с судебными приставами не выходит, по инициативе судебного пристава-исполнителя он объявлен в розыск.

Управление обращается к гражданам, если Вы обладаете информацией
о местонахождении данного лица, сообщите в Дежурную часть ведомства
по телефону: 8 (4912) 29-45-00.

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152 «О персональных данных» судебные приставы-исполнители в рамках исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов вправе осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные без согласия должника.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяНазваны признаки диабета, которые проявляются только ночью
Следующая статьяВ Рязанской области в самом разгаре уборка пшеницы

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона. По состоянию на 11.30 4...
Узнать больше

В Рязани проверят уровень воды в Оке

Новости Рязани
МП «Водоканал города Рязани» и Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, совместно с ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу...
Узнать больше

Женщина бросается под машины в центре Рязани – соцсети

Видео
В Рязани, в центре города, женщина «бросается под машины». Сообщение об этом появилось в инстаграме. По словам автора видео,...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Анатолий Лиферов: Судьба была ко мне благосклонна

Акценты
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Узнать больше

Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Игумен Лука (Степанов) отмечает День рождения

Новости Рязани
4 августа свой День рождения отмечает кандидат исторических наук, заведующий кафедрой теологии РГУ имени С. А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря...
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 3 августа

Новости Рязани
7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей Рязани и области за 3 августа. В Рязанской области выявлено...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Анатолий Лиферов: Судьба была ко мне благосклонна

Акценты
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Узнать больше

Как выбрать спелый и сочный арбуз

Акценты
Сезон арбузов в самом разгаре. Как выбрать сочный и сладкий, а не безвкусный и водянистый арбуз? Эксперты Роскачества называют характеристики идеальной сезонной...
Узнать больше

Съедобное-несъедобное: как правильно собирать и покупать грибы

Акценты
Найти в лесу грибы просто, а вот отличить полезные от ядовитых — задача не из легких. Их многообразие и общие признаки порой...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+