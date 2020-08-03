Рязанские приставы ищут должника по алиментам

Судебные приставы УФССП России по Рязанской области разыскивают Мартынова Геннадия Александровича, долг по алиментным платежам которого составляет более 50 тысяч рублей.

В Отделении судебных приставов Сараевскому, Сапожковскому и Ухоловскому районам возбуждено исполнительное производство по взысканию алиментов с гражданина Мартынова Геннадия Александровича, 03.05.1990 г.р., уроженца с. Смолеевка Ухоловского района Рязанской области.

Должник, зная о своей обязанности выплачивать алименты, не исполняет решение суда и с февраля 2019 года уклоняется от уплаты средств

на содержание несовершеннолетней дочери 2012 г.р. и сына 2016 г.р.

В связи с тем, что по месту регистрации мужчина не проживает, по последнему известному месту жительства не установлен, на связь с судебными приставами не выходит, по инициативе судебного пристава-исполнителя он объявлен в розыск.

Управление обращается к гражданам, если Вы обладаете информацией

о местонахождении данного лица, сообщите в Дежурную часть ведомства

по телефону: 8 (4912) 29-45-00.

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152 «О персональных данных» судебные приставы-исполнители в рамках исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов вправе осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные без согласия должника.