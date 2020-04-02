Рязанские предприятия включены в список из 646 системообразующих организаций экономики РФ

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В России утверждён список системообразующих предприятий и организаций. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным агентства, в список, утверждённый правительственной комиссией, вошли 646 организаций. В условиях снижения цен на нефть и пандемии коронавируса, именно за их состоянием будет пристально следить правительство России. В случае необходимости будет решаться вопрос об оказании помощи.

В списке есть и рязанские предприятия. Это – ООО «Гардиан Стекло Рязань», Рязанский приборный завод, ООО «Альфа Рязань».

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