Рязанские предприятия перепрофилируют на выпуск защитных масок

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«Мощности рязанских предприятий, переориентированных на изготовление защитных масок, позволят прежде всего обеспечить средствами защиты тех, кто находится на переднем крае борьбы с коронавирусом». Об этом сказал губернатор Николай Любимов в ходе рабочего совещания с председателем Ассоциации производителей детских автокресел и колясок «ПРИОРИТЕТ» Иваном Никитичевым, которое провёл в режиме видеоконференцсвязи 13 апреля.

В ходе совещания речь шла о производстве защитных масок на предприятиях-участниках Рязанского инженерно-производственного кластера «Детских и потребительских товаров», который создан в регионе в рамках соглашения, подписанного между правительством Рязанской области и Ассоциацией производителей детских автокресел и колясок «ПРИОРИТЕТ» на инвестиционном форуме в Сочи в 2019 году.

Иван Никитичев проинформировал губернатора Николая Любимова о том, что с 1 апреля на предприятиях-участниках кластера ведётся работа по перепрофилированию производственных мощностей под выпуск защитных масок.

– Спрос на базовую продукцию кластера сегодня снизился практически на 90 процентов, поэтому для того, чтобы обеспечить население нашего и других регионов защитными масками, сохранить предприятия и рабочие места, мы рассчитываем перевести практически все предприятия кластера на изготовление этой продукции, – сказал Иван Никитичев.

В настоящее время выпуск осуществляется в тестовом режиме в объеме порядка 3000 штук в сутки. После выхода на полную мощность он увеличится более чем в 10 раз.

Губернатор Николай Любимов поблагодарил Никитичева за оперативную работу по переориентированию производства на изготовление необходимых сейчас средств защиты.

– Важно, что предприятия и люди продолжают работу, они получают зарплату. Надо продолжать эту деятельность, – сказал губернатор. – У нас в регионе 9 малых средних предприятий уже произвели 85 с половиной тысяч масок. 40 тысяч масок в сутки при выходе предприятий на полную мощность будут производить предприятия кластера. Это позволит обеспечить первоочередные нужды тех, кто находится на переднем крае борьбы с коронавирусом: медики, волонтеры, полицейские.

В рамках совещания речь шла о сложностях при закупке сырья для производства защитных масок и мерах поддержки предприятий-участников кластера. Губернатор отметил, что содействие будет оказано, и по итогам встречи дал ряд поручений министерству промышленности и экономического развития региона и министерству труда и социальной защиты населения области.