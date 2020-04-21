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Рязанские полицейские раскрыли ограбление супермаркета за час

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В Рязани полицейские за час раскрыли ограбление супермаркета на улице Гоголя. Сотрудница магазина обратилась в полицию. Она рассказала, что неизвестный украл дорогостоящую бутылку спиртного. Женщина пыталась его остановить, но он пригрозил расправой и убежал.

Полицейские немедленно выехали на место, определили описание внешности злоумышленника и разослали ориентировку всем постам ДПС ГИБДД.

Вора подвела приметная куртка. Именно по ней полицейские опознали его в одном из дворов района. Злоумышленника задержали, сообщает УМВД России по Рязанской области. Бутылку, стоимостью более тысячи рублей, он успел продать, чтобы купить наркотики. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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