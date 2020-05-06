Рязанские полицейские покажут онлайн-концерт к Дню Победы

В четверг, 7 мая, в 15:00 состоится онлайн-концерт вокально-инструментального ансамбля «Диапазон» и солистов Культурного центра. Это мероприятие приурочено к празднованию 75-ой годовщины со Дня Великой Победы.
ВИА «Диапазон» – лауреат I степени Всероссийского фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира», Лауреат Всероссийской благотворительной акции МВД России «Милосердие белых ночей», обладатель специального приза директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации на фестивале армейской песни «За Веру! За Отчизну! За любовь!», а также участник концерта, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел в Государственном Кремлевском дворце.
Вы услышите песни военных лет, патриотические композиции и авторские песни о войне.
Посмотреть концерт можно будет на канале УМВД России по Рязанской области на Youtube и в аккаунтах УМВД в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм и Одноклассники.
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