Пятница, 22 мая, 2020
12.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Рязанские почтовики разыскали родственников 4 героев-подводников, погибших в годы войны

7info
-

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Почта России в Рязанской области подключилась к поиску родственников подводников, погибших с 1941 по 1945 годы в Финском заливе. 

С февраля 2020 года рязанские почтовики пытались разыскать родственников 11 подводников, которые родились в Рязани и области. На сегодняшний день установлено местонахождение родственников уже 4 моряков.

Эта работа ведется под эгидой международного проекта «Поклон кораблям Великой Победы», который реализуется Разведывательно-водолазным клубом при поддержке Фонда президентских грантов и Русского географического общества. Основная цель проекта – увековечить воинскую доблесть моряков в местах гибели подводных лодок, а также сохранить историческую память. Участие почтовиков позволило значительно расширить географию поиска родственников подводников, погибших в Балтийском море в годы Войны. 

Для установления местожительства родных и близких подводников Почта России в Рязанской  области задействовала все отделения связи и почтальонов, а также городские архивы, средства массой информации и социальные сети. 

Родственникам погибших будут переданы фотографии и отчеты об обстоятельствах обнаружения затонувших подлодок. 

Отметим, что кроме Рязанской области почтовикам удалось разыскать родственников, среди которых – дети, внуки, правнуки, внучатые племянники в Тверской, Орловской,  Смоленской, Калужской, Ярославской, Тульской и других областей. 

Работа по местонахождению родственников погибших моряков продолжается.

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Россельхознадзор прокомментировал ситуацию с «Яблоков Садом»

Новости Рязани
В управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям дали комментарий по ситуации с земельным участком, известным как «Яблоков Сад». 
Узнать больше

Депутат Рязанской облдумы провёл дистанционный приём граждан по телефону

Новости Рязани
Депутат Рязанской областной Думы Владимир Материкин провел дистанционный прием, общение состоялось по телефону. Об этом сообщает пресс-служба облдумы. Два обращения касались вопросов трудоустройства на селе....
Узнать больше

Главврач Рязанского кардиодиспансера рассказал об особенностях помощи пациентам в период пандемии

Новости медицины
За период пандемии высокотехнологичную помощь  в кардиодиспансере получили 320 рязанцев. Об этом сообщает минздрав Рязанской области. 235 пациентам проведено стентирование коронарных артерий, 85 поставлены электрокардиостимуляторы. -...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Руководители рязанских больниц объяснили, почему не все врачи получили «президентские» выплаты

COVID-19
В пятницу, 22 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл совещание с руководителями медицинских учреждений Рязанской области. Совещание состоялось в формате видеоконференции.
Узнать больше

В Рязанской области выявлены новые случаи заболевания коронавирусом

COVID-19
Сайт Стопкоронавирус.рф опубликовал новые данные о заболеваемости COVID-19 по России в целом и по каждому региону. В Рязанской области...
Узнать больше

Николай Любимов: Мы рассчитываем, что вышли на плато

Власть
Власти Рязанской области рассчитывают, что в ситуации с коронавирусом вышли на плато. Об этом во время онлайн-конференции с руководителями стационарных учреждений социального...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Чем опасно «смотреть фильм онлайн бесплатно в хорошем качестве»

Акценты
Роскачество поясняет, что скрывается за потреблением нелегального видеоконтента.
Узнать больше

Помощь на расстоянии звонка

Акценты
В 2020 году общероссийскому детскому телефону доверия под единым номером 8 800 2000 122 исполняется 10 лет.
Узнать больше

Как облегчить стресс от ожидания ЕГЭ. Советы психологов

COVID-19
Ситуация с ЕГЭ сегодня не менее напряжённая, чем эпидемиологическая обстановка. Новости образования чередуются в топе с новостями медицины. А для старшеклассников и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+