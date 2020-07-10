Рязанские почтовики готовятся к профессиональному празднику

12 июля работники почтовой связи России будут отмечать свой профессиональный праздник – День российской почты. И хотя российская почта является одной из старейших в Европе, сам праздник один из самых молодых в стране. Он был учрежден Указом Президента в 1994 году к 300-летию создания первой российской регулярной внутренней почтовой линии.

Сегодня Почта России является единственной организацией, которая готова предоставить доступные почтовые, финансовые и коммерческие услуги населению в масштабах всей страны.

Рязанская почта – одно из самых больших предприятий в регионе. Оказывает услуги почтовой связи на всей территории области, включая все города и труднодоступные и малонаселенные сельские пункты. Она включает в себя 10 почтамтов, 554 отделения почтовой связи, из которых 5 являются передвижными, 462 находятся в сельской местности, автобазу связи, 3 центра выдачи и получения посылок, участок курьерской доставки. Численность почтовых работников Рязанской области составляет около 3,5 тысяч человек, из них более 1600 – почтальоны.

Почтовая корреспонденция доставляется по 334 почтовым маршрутам общей протяженностью 37012 км.

В 2019 году Рязанская почта приняла 32 миллиона писем и счетов, обработала более 800 тысяч посылок, объем транзакций составил около 8 миллионов. Подписчикам доставлено около 1 миллиона экземпляров печатных изданий в год. Объем транзакций, которые прошли через Рязанскую почту, составил около 8 миллионов квитанций (платежи, переводы).

В условиях пандемии коронавируса почтовые работники работают в прежнем режиме, не просто продолжая выполнять свою работу, но и доставляя пенсии, корреспонденцию, продуты питания и товары первой необходимости на дом своим клиентам, выполняя важнейшую социальную функцию. Для удобства клиентов были разработаны новые дистанционные сервисы, которые востребованы клиентами.

«С почтовой службой связана жизнь каждого жителя региона. Почтовая профессия имеет богатую историю и является одной из самых достойных и уважаемых в мире. Усилия почтовиков направлены на качественное обслуживание клиентов, предложение им современных и востребованных услуг, это насущная необходимость, продиктованная временем. Почта-это то место, которое максимально доступно всем жителям области», — отметил директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу в этом году ведомственными, корпоративными и другими наградами удостоены 64 работника рязанской почты, в том числе, Почетными грамотами и благодарностями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 7 человек, Акционерного общества «Почта России» 3 человека, Макрорегиона Центр 4 человека, УФПС Рязанской области 35 человек. 12 работников занесены на Доску Почета.