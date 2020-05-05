Рязанские почтальоны доставят поздравления президента ветеранам Великой Отечественной войны

С 6 по 9 мая 2020 года сотрудники Почты России в Рязанской области доставят ветеранам 10274 персональных поздравления от президента Российской Федерации В.В. Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Всего по России почтовики доставят более 1 миллиона открыток.
На лицевой стороне поздравительной открытки размещены кадры фотохроники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На оборотной стороне – фрагмент фотографии Н. Ситникова «Салют на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне».
Основная задача Рязанских почтовиков – вручить поздравления всем получателям без исключения. Если в основной период доставки почтальон не застанет ветерана дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно предлагать ветерану доставку с согласованием даты и времени. Если окажется, что получатель переехал, сотрудники Рязанской почты выяснят его новый адрес и перенаправят письмо.
Поздравления Президента Российской Федерации перевозят в герметичных емкостях, которые исключают контакты отправлений с людьми вне сортировочных центров. На каждом этапе ведется контроль за состоянием здоровья сотрудников. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Отметим, что Почта России предпримет дополнительные меры защиты, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность получателей поздравлений Президента Российской Федерации, в том числе обеспечит доставку без требования росписи в получении.
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