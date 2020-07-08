Рязанские пенсионеры посоревновались в компьютерной грамотности

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В Рязанской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

В нём приняли участие 124 рязанских пенсионера. Самому старшему участнику 80 лет. Они продемонстрировали навыки работы в программе MS Office Word, поисковой системе «Яндекс», на Портале государственных услуг, с электронной почтой и др. Четверо победителей теперь будут представлять Рязанскую область на федеральном этапе чемпионата, сообщает сайт регионального правительства.

С 2011 года компьютерной грамотности обучились более 11 тыс. жителей региона. В этом году самоизоляция и другие ограничения продемонстрировали чрезвычайную актуальность для граждан старшего поколения владеть компьютерными технологиями.